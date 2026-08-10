Два человека погибли в Самаре при столкновении моторных лодок

В Самаре при столкновении катеров погибли два человека Два человека погибли в Самаре при столкновении моторных лодок

Москва10 авг Вести.В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении моторных лодок на Волге. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По информации ведомства, вечером 7 августа на акватории Волги возле села Задельное Красноглинского района Самары произошло столкновение судна "Неман 450" под управлением 53-летнего судоводителя с одним пассажиром на борту и судна "Прогресс 4" с тремя людьми на борту. Обе лодки получили пробоины и затонули.

В результате столкновения два пассажира судна "Прогресс 4" (мужчина 55 лет и женщина 54 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия, остальным участникам столкновения удалось спастись сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.