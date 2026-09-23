Судоводителя осудят под Иркутском за причинение смерти двум пассажирам

В Иркутской области под суд пойдет судоводитель, из-за которого погибли люди Судоводителя осудят под Иркутском за причинение смерти двум пассажирам

Москва23 сен Вести.Житель Иркутской области 51 года предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 31 мая. Мужчина управлял маломерным судном с тремя пассажирами, находившимися на борту без спасжилетов. Двигаясь по Ангаре в сторону Поповского острова в Иркутске, судоводитель превысил скорость и не заметил препятствие, в результате чего лодка перевернулась.

Судоводитель и один пассажир самостоятельно выбрались на берег, двое пассажиров утонули написали в пресс-службе

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.