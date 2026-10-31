Один человек погиб, трое выбрались из затонувшей лодки на Волге

Утонул мужчина, катавшийся в лодке по Волге в Астраханской области Один человек погиб, трое выбрались из затонувшей лодки на Волге

Москва31 окт Вести.В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в акватории реки Старая Волга, сообщает Западное МСУТ СК России в MAX.

Моторная лодка, в которой находились 37-летний судоводитель и три пассажира, затонула в Камызякском районе 30 октября.

Вода стала поступать в судно из-за сильного ветра и высоких волн. Судоводитель и два пассажира смогли самостоятельно выбраться на берег, один мужчина утонул.

В результате происшествия погиб 47-летний пассажир говорится в публикации

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".