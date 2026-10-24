Уголовное дело возбуждено в ХМАО-Югре после гибели на воде трех человек

В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело после гибели трех человек на реке Оби Уголовное дело возбуждено в ХМАО-Югре после гибели на воде трех человек

Москва24 окт Вести.После гибели трех мужчин при опрокидывании лодки на реке Оби в ХМАО по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Следователями Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) говорится в сообщении

По данным следствия, ночью в районе острова Софьяновский на протоке Чухтинская реки Оби затонула лодка "Казанка", на борту которой находились четверо мужчин. Трое погибли, одному удалось спастись. Мужчина госпитализирован в больницу с различными травмами и обморожением.

Сейчас следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий.