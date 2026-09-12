На Ямале в Обской губе потерпело крушение судно, капитан погиб

Прокуратура начала проверку по факту крушения судна в Обской губе На Ямале в Обской губе потерпело крушение судно, капитан погиб

Москва12 сен Вести.Обстоятельства крушения судна в Обской губе, при котором погиб капитан, устанавливает Уральская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, утром 12 сентября судно СТ‑1 выбросило носовой частью на береговую линию в районе залива Обская губа на Ямале. На борту были два члена экипажа, капитан погиб.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства говорится в сообщении

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки взяты на контроль транспортной прокуратурой.