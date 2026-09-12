Москва12 сенВести.Обстоятельства крушения судна в Обской губе, при котором погиб капитан, устанавливает Уральская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, утром 12 сентября судно СТ‑1 выбросило носовой частью на береговую линию в районе залива Обская губа на Ямале. На борту были два члена экипажа, капитан погиб.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходстваговорится в сообщении
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки взяты на контроль транспортной прокуратурой.