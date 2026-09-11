После опрокидывания катера и исчезновения человека под Хабаровском идет проверка

Под Хабаровском после опрокидывания катера проводится проверка После опрокидывания катера и исчезновения человека под Хабаровском идет проверка

Москва11 сен Вести.В Хабаровском крае следователи организовали проверку после того, как на Амуре в районе села Верхнетамбовское перевернулся катер, в котором находилось трое пассажиров, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

Два человека выбрались на берег самостоятельно. Поиски еще одного продолжаются

В свою очередь транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия с маломерным судном и контролирует ход доследственной проверки.