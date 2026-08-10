Надувной катамаран с пассажирами выбросило в шторм на берег в Хабаровском крае

Надувной катамаран с пассажирами выбросило на берег в Хабаровском крае Надувной катамаран с пассажирами выбросило в шторм на берег в Хабаровском крае

Москва10 авг Вести.Надувной катамаран с девятью пассажирами выбросило в штормовую погоду на берег в Хабаровском крае, организована проверка. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 9 августа в районе Ульбанского залива Охотского моря в Тугуро-Чумиканского районе. Предварительно, в штормовую погоду на берег выбросило надувной катамаран, на борту которого находились 9 человек. В результате происшествия пострадавших нет, судно повреждений не получило. При этом запасы топлива и пропитания затонули

Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В Дальневосточной транспортной прокуратуре добавили, что, предварительно, катамаран следовал из бухты Врангеля Приморского края. Также на контроле доставление пассажиров в Николаевск-на-Амуре.