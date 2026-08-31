СК возбудил дело после опрокидывания лодки с людьми на реке Печора в Коми

На реке в Коми перевернулось судно с 4 людьми, есть жертвы СК возбудил дело после опрокидывания лодки с людьми на реке Печора в Коми

Москва31 авг Вести.В Коми на реке Печора опрокинулось судно, на борту которого находились четыре человека, сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ в MAX.

В результате два человека спаслись, один человек погиб, еще одного ищут спасатели.

Инцидент произошел в ночь на 29 августа 2026 года в Троицко-Печорском районе.

В акватории реки Печора между деревней Скаляп и селом Покча Троицко-Печорского района произошло опрокидывание маломерного судна, в котором находились четыре человека сказано в сообщении

По данным следствия, спасательный жилет был надет лишь на одном из пассажиров — женщине, это спасло ей жизнь. Второй выживший – мужчина, владелец лодки.

В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело погибшей женщины, поиски второго мужчины продолжаются. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.