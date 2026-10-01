Суд в Москве вынес приговор механику судна, виновному в гибели каноиста Суд вынес приговор механику судна после гибели каноиста на Москве-реке

Москва1 окт Вести.В Москве суд приговорил к двум годам принудительных работ сменного механика пассажирского речного судна "Шмелевка", который ранее столкнулся с каноэ возле причала "Фили" на Москве-реке. В результате утонул один из пассажиров каноэ. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в MAX.

Механика признали виновным по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Суд установил, что фигурант управлял речным трамваем и столкнулся с гребной лодкой. В результате один из пассажиров каноэ получил тяжелые травмы и утонул.

Суд признал его (механика – Прим.ред.) виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением судами внутреннего водного транспорта сроком на 3 года отмечается в сообщении

Мужчина полностью признал вину.