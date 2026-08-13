В Мурманской области вынесли приговор по делу о крушении двух поездов

Локомотивную бригаду осудили по делу о крушении двух поездов под Мурманском В Мурманской области вынесли приговор по делу о крушении двух поездов

Москва13 авг Вести.Кандалакшский районный суд Мурманской области вынес приговор локомотивной бригады грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом Мурманск – Санкт-Петербург в декабре 2024 года. Тогда погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд признал машиниста и его помощника виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Локомотивная бригада грузового поезда в составе машиниста и его помощника признаны виновными... каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении сказано в сообщении

Также каждому из фигурантов запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией железнодорожного транспорта.

Согласно материалам уголовного дела, 18 декабря 2024 года фигуранты нарушили правила при закреплении подвижного состава на перегоне станции Княжая Кандалакшского района. Из-за этого произошел самопроизвольный и неконтролируемый уход грузового поезда с места остановки и его столкновение с пассажирским поездом Мурманск – Санкт-Петербург.

В результате столкновения составов погибли два человека, еще пятеро серьезно пострадали.