Виновные в крушении поезда машинисты в Амурской области заплатят штраф

Два машиниста из Амурской области осуждены за крушение поезда Виновные в крушении поезда машинисты в Амурской области заплатят штраф

Москва10 июл Вести.Суд вынес вердикт по уголовному делу о нарушении машинистами правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем крупный ущерб в Амурской области, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

В марте 2025 года на перегоне Тыгда – Чалганы в Магдагачинском округе из-за нарушения инструкции по вождению соединенных составов 28 вагонов с углем сошли с рельсов, два электровоза были повреждены, а 167 метров железнодорожного пути разрушены. В результате аварии повреждено 28 вагонов разных компаний, утрачено 1 382,6 тонны угля. Общий ущерб составил 99 млн рублей.

Подсудимые признали вину. Суд назначил им штраф в размере 100 тысяч рублей каждому отмечается в сообщении

Одна пострадавшая компания подала иск на возмещение ущерба в размере около 5 млн рублей.