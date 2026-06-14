Lexus столкнулся с поездом в Хабаровском крае, двое человек погибли и двое ранен

Двое погибли и двое пострадали в столкновении Lexus с поездом в Хабаровском крае Lexus столкнулся с поездом в Хабаровском крае, двое человек погибли и двое ранен

Москва14 июн Вести.В Хабаровском крае произошла смертельная авария на железнодорожном переезде, где внедорожник марки Lexus столкнулся с поездом. Об этом сообщает отдел МВД по Вяземскому району региона.

Авария произошла в Вяземском районе 13 июня в 23.22 местного времени. Предвариельно установлено, что на железнодорожном переезде в поселке Дормидонтовка водитель легкового автомобиля Lexus проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.

В результате столкновения водитель и один из пассажиров скончались от полученных травм. Еще двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение уточняется в Telegram-канале ведомства

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии. Дорога на месте ДТП перекрыта.