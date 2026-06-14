Москва14 июнВести.В Хабаровском крае произошла смертельная авария на железнодорожном переезде, где внедорожник марки Lexus столкнулся с поездом. Об этом сообщает отдел МВД по Вяземскому району региона.
Авария произошла в Вяземском районе 13 июня в 23.22 местного времени. Предвариельно установлено, что на железнодорожном переезде в поселке Дормидонтовка водитель легкового автомобиля Lexus проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.
В результате столкновения водитель и один из пассажиров скончались от полученных травм. Еще двое пассажиров доставлены в медицинское учреждениеуточняется в Telegram-канале ведомства
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии. Дорога на месте ДТП перекрыта.