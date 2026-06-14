По факту смертельного ДТП на переезде в Хабаровском крае начата проверка

СК начал проверку по факту смертельного ДТП на переезде в Хабаровском крае По факту смертельного ДТП на переезде в Хабаровском крае начата проверка

Москва14 июн Вести.Следственный комитет (СК) организовал проверку по факту ДТП со смертельным исходом на железнодорожном переезде в Хабаровском крае по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Речь идет о столкновении поезда и легкового автомобиля марки Lexus, в результате которого водитель машины и один из его пассажиров погибли, еще двое пассажиров госпитализированы.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным транспортной прокуратуры, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Локомотив получил повреждения. Размер ущерба устанавливается. Происшествие повлекло задержку грузовых поездов уточняется в канале Дальневосточной транспортной прокуратуры в MAX

В надзорном ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.