Грузовик при движении назад столкнулся с локомотивом на путях станции Мурманск

Грузовик столкнулся с локомотивом поезда на сортировочных путях станции Мурманск Грузовик при движении назад столкнулся с локомотивом на путях станции Мурманск

Москва28 июл Вести.При движении задним ходом грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом поезда на сортировочных путях станции Мурманск. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Авария произошла 28 июля.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось… Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожных путях говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Данных о пострадавших в результате происшествия нет.

Уточняется, что информация носит предварительный характер.