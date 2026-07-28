Москва28 июлВести.При движении задним ходом грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом поезда на сортировочных путях станции Мурманск. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Авария произошла 28 июля.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось… Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожных путяхговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Данных о пострадавших в результате происшествия нет.
Уточняется, что информация носит предварительный характер.