Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель отечественной легковушки устроил смертельное ДТП в Ростовской области Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Москва24 окт Вести.В Ростовской области в результате ДТП на трассе два человека погибли и двое получили травмы. Предварительно, виновником стал водитель отечественной легковушки, который пошел на обгон в месте, где такой маневр запрещен. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 23 октября, в пятницу, на дороге "Подъезд от автодороги ст. Казанская — ст. Шумилинская — х. Раскольный до границы с Волгоградской областью".

Водитель автомобиля Lada Kalina, мужчина 1951 года рождения, при совершении обгона попутного транспорта в месте, где данный маневр запрещен, не соблюдал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150… Водитель Lada Kalina погиб на месте происшествия. Пассажир этого же автомобиля, мужчина 1978 года рождения, скончался при доставлении в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Еще двое пассажиров Lada 1958 и 1967 годов рождения получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Подробностей о состоянии нет.

Отмечается, что у мужчины, который находился за рулем "пятерки", не было водительских прав.