Москва31 октВести.На дороге Котельниково-Песчанокопское в Зимовниковском районе Ростовской области молодой водитель Lada Priora ехал на небезопасной скорости и влетел в дерево. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения согласно погодным условиям и допустил съезд в левый резерв дороги с последующим наездом на неподвижное препятствие (дерево)отмечается в сообщении
В результате пострадал водитель и его неустановленный пассажир. Еще двое пассажиров 2005 года рождения получили смертельные травмы.