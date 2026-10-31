Два человека погибли после столкновения машины с деревом в Ростовской области

В Ростовской области машина влетела в дерево, два человека погибли Два человека погибли после столкновения машины с деревом в Ростовской области

Москва31 окт Вести.На дороге Котельниково-Песчанокопское в Зимовниковском районе Ростовской области молодой водитель Lada Priora ехал на небезопасной скорости и влетел в дерево. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения согласно погодным условиям и допустил съезд в левый резерв дороги с последующим наездом на неподвижное препятствие (дерево) отмечается в сообщении

В результате пострадал водитель и его неустановленный пассажир. Еще двое пассажиров 2005 года рождения получили смертельные травмы.