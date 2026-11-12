Москва12 нояВести.В Астраханской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Астрахань - Волгоград. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.
Отмечается, что авария случилась на 138 километре трассы, недалеко от хутора Дмитриевка около 16.08 в четверг, 12 ноября.
Предварительно установлено, что 19-летний водитель за рулем автомобиля Lada Granta, ехавший из Ахтубинска в сторону Волгограда, выскочил на встречку и, не справившись с управлением, врезался в грузовой автомобиль MAN TGA. В результате инцидента погибли 19-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка. Еще двоих пассажиров Lada Granta доставили в больницу.
Сегодня около 16 часов 08 минут на 138 км. + 220 м. трассы Астрахань-Волгоград, вблизи х. Дмитриевка 19-летний водитель автотранспортного средства LADA Granta…, выехав на полосу встречного движения, не справившись с управлением, совершил столкновение с MAN TGA… Погибли 19-летний водитель автомобиля LADA Granta и его 23-летняя пассажиркаговорится в публикации
Процессуальную проверку поручили уполномоченным органам. Прокуратура области держит ее на контроле. На место аварии приезжал Ахтубинский городской прокурор Александр Боковиков - он координировал работу правоохранителей и контролирующих органов.
Выясняются все обстоятельства случившегося.