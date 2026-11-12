Двое погибли при столкновении Lada Granta и MAN в Астраханской области

Два человека погибли, еще двое пострадали в лобовом ДТП под Ахтубинском Двое погибли при столкновении Lada Granta и MAN в Астраханской области

Москва12 ноя Вести.В Астраханской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Астрахань - Волгоград. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась на 138 километре трассы, недалеко от хутора Дмитриевка около 16.08 в четверг, 12 ноября.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель за рулем автомобиля Lada Granta, ехавший из Ахтубинска в сторону Волгограда, выскочил на встречку и, не справившись с управлением, врезался в грузовой автомобиль MAN TGA. В результате инцидента погибли 19-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка. Еще двоих пассажиров Lada Granta доставили в больницу.

Сегодня около 16 часов 08 минут на 138 км. + 220 м. трассы Астрахань-Волгоград, вблизи х. Дмитриевка 19-летний водитель автотранспортного средства LADA Granta…, выехав на полосу встречного движения, не справившись с управлением, совершил столкновение с MAN TGA… Погибли 19-летний водитель автомобиля LADA Granta и его 23-летняя пассажирка говорится в публикации

Процессуальную проверку поручили уполномоченным органам. Прокуратура области держит ее на контроле. На место аварии приезжал Ахтубинский городской прокурор Александр Боковиков - он координировал работу правоохранителей и контролирующих органов.

Выясняются все обстоятельства случившегося.