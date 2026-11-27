В Ростовской области при столкновении машин погибли 2 и пострадали 3 человека

На заснеженной трассе в Ростовской области погибли 2 и пострадали 3 человека В Ростовской области при столкновении машин погибли 2 и пострадали 3 человека

Москва27 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на трассе в Ростовской области.

По данным региональной Госавтоинспекция, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП водитель и его пассажир автомобиля Hyundai Accent погибли на месте происшествия говорится в публикации Госавтоинспекция Ростовской области в MAX

Кроме того, травмы получили водитель и два пассажира Chevrolet Lacetti. Их уже доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.