Москва27 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на трассе в Ростовской области.
По данным региональной Госавтоинспекция, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti.
В результате ДТП водитель и его пассажир автомобиля Hyundai Accent погибли на месте происшествияговорится в публикации Госавтоинспекция Ростовской области в MAX
Кроме того, травмы получили водитель и два пассажира Chevrolet Lacetti. Их уже доставили в больницу.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.