Москва2 октВести.Сотрудники полиции работают на месте крупного ДТП в Советском районе Рязани, в котором погибли два и пострадали три человека, сообщает региональное УМВД в MAX.
Авария с участием автомобилей Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta произошла сегодня ранним утром на Солотчинском мосту.
По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage погибли на месте происшествияговорится в публикации
Водитель и пассажир Range Rover, а также водитель автомобиля Lada Vesta получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медучреждение.
Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются, информирует полиция Рязани.