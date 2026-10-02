В Рязани в ДТП с тремя машинами погибли два человека, трое пострадали

Два человека погибли, трое пострадали при столкновении трех автомобилей в Рязани В Рязани в ДТП с тремя машинами погибли два человека, трое пострадали

Москва2 окт Вести.Сотрудники полиции работают на месте крупного ДТП в Советском районе Рязани, в котором погибли два и пострадали три человека, сообщает региональное УМВД в MAX.

Авария с участием автомобилей Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta произошла сегодня ранним утром на Солотчинском мосту.

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage погибли на месте происшествия говорится в публикации

Водитель и пассажир Range Rover, а также водитель автомобиля Lada Vesta получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медучреждение.

Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются, информирует полиция Рязани.