Два человека погиби и два пострадали в ДТП в Железногорске

В Железногорске автомобиль наехал на мужчину с детьми, два человека погибли Два человека погиби и два пострадали в ДТП в Железногорске

Москва29 сен Вести.В Железногорске Красноярского края произошло ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.

По данным ведомства, утром вторника, 29 сентября, 47-летний водитель, ехавший по улице Свердлова, сбил 63-летнего пешехода и двух его малолетних детей, когда они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. После этого машина врезалась в дерево на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства и пешеход от полученных травм скончались на месте происшествия пишет СК

Пассажир автомобиля и девочка получили травмы, их увезли в больницу для оказания помощи. Младший ребенок не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом в состоянии опьянения.