В Санкт-Петербурге 81-летнего водителя осудили за наезд на людей на остановке

Суд вынес приговор водителю, сбившему трех человек на остановке в Пушкине В Санкт-Петербурге 81-летнего водителя осудили за наезд на людей на остановке

Москва10 ноя Вести.Пушкинский районный суд Петербурга приговорил 81-летнего Валерия Щурина к двум годам ограничения свободы - весной он за рулем легковушки сбил трех человек, включая двух детей, на автобусной остановке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов на платформе MAX.

По данным суда, 19 марта Щурин ехал на автомобиле Subaru по Оранжерейной улице в Пушкине, выехал на левый тротуар, снес дорожный знак и наехал на трех человек на остановке -среди них были двое детей. Здоровью одного ребенка был причинен тяжкий вред.

Помимо ограничения свободы, Щурина на 2,5 года лишили права управлять транспортом. Суд также удовлетворил иск потерпевших на 2,5 миллиона рублей.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Щурина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права управлять ТС на 2,5 года говорится в публикации

Прокурор просил для подсудимого два года ограничения свободы с запретом на управление автомобилем на 2 года 10 месяцев. Защита настаивала на минимальном сроке - мужчина ранее не был судим, один раз привлекался за нарушение ПДД и имеет государственные награды, в том числе медаль "За отвагу". Сам Щурин вину признал полностью и попросил у потерпевших прощения.