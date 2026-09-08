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В Петербурге задержали водителя грузовика, протаранившего авто с ребенком

Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе "Нева", в котором пострадал ребенок В Петербурге задержали водителя грузовика, протаранившего авто с ребенком

Москва8 сен Вести.В Санкт-Петербурге задержали водителя большегруза, который на федеральной трассе "Нева" протаранил иномарку с ребенком, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло вечером 7 сентября на 674-м километре автодороги М-11 "Нева" в Пушкинском районе. По данным полиции, 41-летний водитель МАN врезался в остановившийся из-за спустившего колеса автомобиль Kia K5 под управлением 71-лектнего мужчины.

В результате аварии пострадал 8-летний пассажир автомобиля Kia K5 – в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в больницу говорится в сообщении

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водителя грузовика задержали.

Выяснилось, что оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году.