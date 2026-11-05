Москва5 нояВести.После ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал мужчина и его трехлетняя дочь, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.
Авария произошла утром 5 ноября, в четверг, на Херсонской области. По данным правоохранителей, 51-летний водитель Nissan сбил людей, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП оба пешехода были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Мужчину, который находился за рулем иномарки, задержали. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.