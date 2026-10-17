Москва17 октВести.В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку в связи с ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщили в полиции города.
Инцидент произошел утром 17 октября на Суворовском проспекте. По предварительной информации, 37-летний водитель Hyundai при повороте с Тульской улицы не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате один из них пострадал.
57-летний пострадавший мужчина госпитализировансказано в сообщении ведомства в MAX
Как сообщили в полиции, у пешехода предварительно диагностирован перелом бедра и травма головы.