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Автомобиль сбил мужчину и его дочь на переходе в Петербурге

В Петербурге машина сбила мужчину с дочерью, перебегавших дорогу Автомобиль сбил мужчину и его дочь на переходе в Петербурге

Москва19 ноя Вести.В Санкт-Петербурге легковой автомобиль сбил мужчину и его дочь, перебегавших дорогу на красный свет, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Дорожный инцидент произошел 19 ноября около 16.55 мск на Садовой улице.

По предварительной информации, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Knewstar, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора сказано в сообщении

В результате 10-летняя девочка и ее 58-летний отец госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП организована проверка.