Три человека госпитализированы после ДТП со скорой в Петербурге

В Петербурге три человека пострадали в ДТП со скорой Три человека госпитализированы после ДТП со скорой в Петербурге

Москва11 окт Вести.В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту ДТП с участием скорой помощи, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 07.00 мск на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели. Предварительно установлено, что автомобиль "Ниссан" совершал поворот на красный сигнал светофора, когда в него врезалась скорая.

В результате ДТП травмы получили три человека: 2 человека госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести, один – в состоянии средней степени тяжести говорится в сообщении

По факту ДТП организована проверка.