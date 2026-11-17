Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пострадавшими в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими в Петербурге Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пострадавшими в Санкт-Петербурге

Москва17 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пострадавшими в Красногвардейском районе, сообщается в MAX-канале МВД города.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 ноября, у дома №145 на Пискаревском проспекте 20-летний водитель иномарки выехал врезался в стойку светофора, а затем сбил двух 23-летних женщин, находившихся на тротуаре. В результате ДТП обе пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость говорится в сообщении

Водитель автомобиля задержан.