Москва17 нояВести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пострадавшими в Красногвардейском районе, сообщается в MAX-канале МВД города.
Ранее сообщалось, что во вторник, 17 ноября, у дома №145 на Пискаревском проспекте 20-летний водитель иномарки выехал врезался в стойку светофора, а затем сбил двух 23-летних женщин, находившихся на тротуаре. В результате ДТП обе пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимостьговорится в сообщении
Водитель автомобиля задержан.