Автомобиль сбил мужчину с ребенком на переходе в Петербурге

Мужчина и ребенок серьезно пострадали в ДТП в Петербурге Автомобиль сбил мужчину с ребенком на переходе в Петербурге

Москва5 ноя Вести.В Санкт-Петербурге автомобиль сбил 24-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь на пешеходном переходе, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 5 ноября в 07.55 мск на Херсонской улице. 51-летний водитель "Ниссан" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП оба пешехода госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии говорится в сообщении

По факту ДТП организована проверка.