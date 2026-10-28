В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 90-летнего водителя

В Петербурге 90-летний водитель попал в массовое ДТП, есть пострадавшие В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 90-летнего водителя

Москва28 окт Вести.В Выборгском районе Санкт-Петербурга 90-летний водитель попал в массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе Петербургской полиции в MAX.

Инцидент произошел днем 28 октября у дома 9 по проспекту Просвещения.

По предварительным данным, автомобиль Renault, за рулем которого находился 90-летний мужчина, столкнулся с BMW под управлением 51-летнего мужчины. От удара немецкая иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с двумя другими автомобилями - Škoda и Volvo.

В результате ДТП пострадали три человека сказано в публикации

Водитель Renault был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его 84-летняя супруга-пассажир - в состоянии средней степени тяжести.

Также с травмами средней степени тяжести госпитализирован водитель BMW.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.