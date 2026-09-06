Москва6 сенВести.Три транспортных средства столкнулись у дома №52 на проспекте Науки в Петербурге, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Предварительно установлено, что 40-летний мужчина на мотоцикле BMW не справился с управлением и попал в аварию с автомобилями Opel и Datsun. После удара байк вспыхнул.
Полиция проводит проверку по факту ДТП на проспекте Науки, в результате которого загорелся байкерговорится в заявлении ведомства в MAX
В полиции уточнили, что мотоциклист выжил. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП