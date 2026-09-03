Водитель Chevrolet Corvette назвал причину ДТП с мотоциклом и легковой машиной Водитель Chevrolet Corvette о ДТП на Минской улице: какая-то поломка с тормозами

Москва3 сен Вести.В Москве красный спорткар Chevrolet Corvette столкнулся с мотоциклистом и легковым автомобилем. Наезд произошел непреднамеренно, заявил виновник аварии ИС "Вести".

Авария произошла около 21:00 на Минской улице. Свидетели утверждают, что спорткар на большой скорости сначала врезался в легковушку, а затем его отбросило на мотоциклиста, его откинуло в отбойник. По словам виновника ДТП, авария случилась из-за "попытки уйти от столкновения".

Машина моя лучшая - без ДТП за два года. Тут какая-то поломка с тормозами, не успели вовремя затормозить и из-за этого улетели. Потом хотели уйти от столкновения, и из-за этого еще задели мотоциклиста сказал виновник аварии

Удар был настолько сильным, что у Chevrolet Corvette оторвалось переднее колесо. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, мотоциклиста доставили в больницу.