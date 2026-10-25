Грузовик и пять легковых автомобилей столкнулись в Петербурге

Массовое ДТП произошло в Петербурге Грузовик и пять легковых автомобилей столкнулись в Петербурге

Москва25 окт Вести.В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла около 25 октября 14.00 мск на Московском шоссе в поселке Шушары.

По предварительной информации с места происшествия, участниками массовой аварии стали грузовик и пять легковых автомобилей говорится в сообщении

Сведений о пострадавших не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.