Москва25 октВести.В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Авария произошла около 25 октября 14.00 мск на Московском шоссе в поселке Шушары.
По предварительной информации с места происшествия, участниками массовой аварии стали грузовик и пять легковых автомобилейговорится в сообщении
Сведений о пострадавших не поступало.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.