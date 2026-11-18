Москва18 нояВести.В Санкт-Петербурге полиция Невского района проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал школьник. Подробности ведомство сообщает в MAX.
По предварительным данным, 17 ноября в 17.00 у дома 19 корпус 1 по улице Русановская 46-летний водитель за рулем "Ленд Ровер" наехал на 12-летнего школьника, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мальчик был один.
В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянииговорится в сообщении
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.