В Петербурге начата проверка по факту травмирования 12-летнего ребенка на дороге

В Петербурге проводится проверка по факту ДТП с 12-летним ребенком В Петербурге начата проверка по факту травмирования 12-летнего ребенка на дороге

Москва18 ноя Вести.В Санкт-Петербурге полиция Невского района проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал школьник. Подробности ведомство сообщает в MAX.

По предварительным данным, 17 ноября в 17.00 у дома 19 корпус 1 по улице Русановская 46-летний водитель за рулем "Ленд Ровер" наехал на 12-летнего школьника, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мальчик был один.

В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии говорится в сообщении

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.