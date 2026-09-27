В Петербурге разыскивают скрывшегося после ДТП с пострадавшими водителя

В Петербурге полиция ведет розыск скрывшегося водителя-участника ДТП В Петербурге разыскивают скрывшегося после ДТП с пострадавшими водителя

Москва27 сен Вести.Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя, который скрылся с места устроенного им ДТП. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла 26 сентября у дома 13 по улице Ленина. Водитель за рулем неустановленного транспортного средства наехал на автомобиль Skoda Octavia и скрылся с места ДТП.

На момент аварии в иномарке находилось еще двое пассажиров: женщина и несовершеннолетний ребенок. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой говорится в сообщении

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.