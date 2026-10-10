Москва10 октВести.Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта в школе, в ходе которого пострадал мальчик. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
Днем 9 октября в полицию поступила информация из медучреждения о травмировании 13-летнего подростка, у которого были диагностированы ушибы. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.
Было установлено, что травмы несовершеннолетний получил в учебном заведении в результате драки с другим школьником. По факту произошедшего инспектором по делам несовершеннолетних проводится проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что материалы будут переданы в следственные органы.