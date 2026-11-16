СК заинтересовался избиением мальчика в одной из школ Петербурга

Трое подростков избили школьника в Петербурге СК заинтересовался избиением мальчика в одной из школ Петербурга

Москва16 ноя Вести.В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства избиение 11-летнего школьника троими подростками, организована проверка. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях, добавили в ведомстве.

В ходе мониторинга медиапространства выявлена публикация о том, что между учениками одной из школ Санкт-Петербурга произошел конфликт, в ходе которого трое подростков избили одиннадцатилетнего мальчика. По данному факту в следственном отделе по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка сказано в сообщении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.