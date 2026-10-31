СК возбудил дело после наезда курьера на электровелосипеде на ребенка

В Петербурге возбудили дело после наезда курьера на ребенка СК возбудил дело после наезда курьера на электровелосипеде на ребенка

Москва31 окт Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика, передает пресс-служба регионального главка СК.

Ранее сообщалось, что доставщик протащил ребенка за собой 15 метров, в результате потерпевший оказался с травмами в больнице - у мальчика разорвана губа, выбит зуб, есть ссадины и травмы внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) сказано в публикации ведомства в MAX

По данным следствия, инцидент произошел вечером 30 октября 2026 года.

Курьер, передвигаясь на электровелосипеде по тротуару на Дальневосточном проспекте, совершил наезд на мальчика и скрылся с места происшествия.

Школьнику уже провели челюстно-лицевую операцию под общим наркозом. Кроме того, нога ребенка не двигается, врачи выясняют причину и планируют проведение КТ. Впереди у него долгая реабилитация.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.