В Петербурге курьер сбил 8-летнего мальчика и протащил его по тротуару 15 метров

В Санкт-Петербурге курьер на мопеде сбил школьника и протащил его 15 метров В Петербурге курьер сбил 8-летнего мальчика и протащил его по тротуару 15 метров

Москва31 окт Вести.В Санкт-Петербурге курьер на мопеде наехал на 8-летнего школьника на тротуаре и протащил его примерно 15 метров. Ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает 78.RU.

Отмечается, что все случилось у дома №12 на Дальневосточном проспекте. По словам матери мальчика, они с сыном направлялись к машине, когда произошел инцидент. Женщина рассказала, что курьер тащил мальчика за собой и не тормозил, хотя она бежала следом и кричала.

Он его протащил на самокате. Прямо там, где-то порядка 15 метров. ГАИ, когда приехали, сказали, что он его тащил, не останавливал. Я бежала за ним, кричала. Он даже не останавливался рассказала мать мальчика Наталья

Сам мужчина позже утверждал, что не увидел мальчика. Помогать он не стал - собирался поднять мопед и скрыться, но прохожие его остановили. Водитель не назвал свое имя - говорить он согласился только в отделе полиции.

Школьника госпитализировали. Ему сделали челюстно-лицевую операцию под общим наркозом: у мальчика разорвана губа, выбит зуб, есть ссадины и травмы внутренних органов. Нога ребенка не двигается, врачи выясняют причину и планируют проведение КТ. Впереди у него долгая реабилитация.

Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию. Виновник уже задержан.