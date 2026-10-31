Москва31 октВести.В Санкт-Петербурге курьер на мопеде наехал на 8-летнего школьника на тротуаре и протащил его примерно 15 метров. Ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает 78.RU.
Отмечается, что все случилось у дома №12 на Дальневосточном проспекте. По словам матери мальчика, они с сыном направлялись к машине, когда произошел инцидент. Женщина рассказала, что курьер тащил мальчика за собой и не тормозил, хотя она бежала следом и кричала.
Он его протащил на самокате. Прямо там, где-то порядка 15 метров. ГАИ, когда приехали, сказали, что он его тащил, не останавливал. Я бежала за ним, кричала. Он даже не останавливалсярассказала мать мальчика Наталья
Сам мужчина позже утверждал, что не увидел мальчика. Помогать он не стал - собирался поднять мопед и скрыться, но прохожие его остановили. Водитель не назвал свое имя - говорить он согласился только в отделе полиции.
Школьника госпитализировали. Ему сделали челюстно-лицевую операцию под общим наркозом: у мальчика разорвана губа, выбит зуб, есть ссадины и травмы внутренних органов. Нога ребенка не двигается, врачи выясняют причину и планируют проведение КТ. Впереди у него долгая реабилитация.
Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию. Виновник уже задержан.