Полиция проводит проверку после наезда курьера на ребенка в Петербурге

Полиция начала проверку после наезда 18-летнего курьера на мальчика в Петербурге Полиция проводит проверку после наезда курьера на ребенка в Петербурге

Москва31 окт Вести.Полиция проводит проверку после наезда курьера на электросамокате на 8-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Инцидент произошел днем 30 октября на Дальневосточном проспекте. 18-летний водитель электровелосипеда марки "Wenbox", двигаясь в сторону Союзного проспекта, совершил наезд на 8-летнего мальчика.

Проводится проверка по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода сказано в сообщении

Потерпевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сообщалось, что курьер протащил мальчика за велосипедом около 15 метров и скрылся с места происшествия. В результате ребенок получил серьезные повреждения – у него разорвана губа, выбит зуб, есть ссадины и травмы внутренних органов. Ему уже провели челюстно-лицевую операцию под общим наркозом. Кроме того, у него не двигается нога, врачи выясняют причину и планируют проведение КТ.