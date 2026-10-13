Полиция Перми проверяет видео с пнувшим прохожего курьером на электровелосипеде

Курьер на электровелосипеде в Перми пнул прохожего и скрылся Полиция Перми проверяет видео с пнувшим прохожего курьером на электровелосипеде

Москва13 окт Вести.Полиция Перми проводит проверку информации о том, что курьер применил физическую силу в отношении пешехода, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в MAX.

Публикация с видео была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей.

На кадрах, попавших в интернет, видно, как курьер на электровелосипеде на полном ходу пинает прохожего в спину. Человек падает, а доставщик еды, даже не обернувшись, едет дальше.

По информации, размещенной в сети Интернет, сотрудниками отдела полиции № 6 (по обслуживанию Ленинского района) Управления МВД России по городу Перми проводится проверка говорится в публикации

При этом в ведомстве уточнили, что заявлений и обращений от граждан по данному факту в полицию не поступало.