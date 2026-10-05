Курьер попал под трамвай в Москве, его откинуло на соседние пути

В Москве курьер-электровелосипедист попал под трамвай Курьер попал под трамвай в Москве, его откинуло на соседние пути

Москва5 окт Вести.На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием мужчины на электровелосипеде. Он пострадал, стало известно из публикации агентства "Москва".

Согласно информации источника, инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Пострадавшим оказался сотрудник службы доставки.

Курьер на электровелосипеде попал под трамвай на Волоколамском шоссе в районе Сокол говорится в публикации

В результате происшествия его отбросило на соседние пути. На место ДТП также выехала бригада скорой медицинской помощи.