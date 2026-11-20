Велокурьер попал под колеса такси на западе Москвы Таксист сбил велокурьера на западе Москвы

Москва20 ноя Вести.ДТП с участием такси и курьера на электровелосипеде произошло на западе Москвы, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Дорожный инцидент произошел на проспекте Вернадского. На опубликованных ведомством кадрах видно, как курьер выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.

На проспекте Вернадского, ул. Коштоянца (в районе д. 10с2) произошло ДТП с участием автомобиля такси и курьера на электровелосипеде. На месте работают оперативные службы города сказано в сообщении

Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.