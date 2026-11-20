Москва20 нояВести.ДТП с участием такси и курьера на электровелосипеде произошло на западе Москвы, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
Дорожный инцидент произошел на проспекте Вернадского. На опубликованных ведомством кадрах видно, как курьер выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.
На проспекте Вернадского, ул. Коштоянца (в районе д. 10с2) произошло ДТП с участием автомобиля такси и курьера на электровелосипеде. На месте работают оперативные службы городасказано в сообщении
Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.