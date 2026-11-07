На востоке Москвы произошло ДТП с участием трамвая и груженого щебнем самосвала

Трамвай и самосвал столкнулись на проспекте Буденного в Москве На востоке Москвы произошло ДТП с участием трамвая и груженого щебнем самосвала

Москва7 ноя Вести.На проспекте Буденного в Москве произошло ДТП с участием трамвая и самосвала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Предварительно, виновником аварии стал водитель большегруза.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель самосвала — грубо нарушив правила, он совершил маневр, не уступив дорогу трамваю. Кроме того, грузовик был загружен щебнем с превышением максимально разрешенной массы на 15 тонн говорится в Telegram-канале учреждения

Метрополитен обратился к правоохранителям с просьбой проверить озвученные данные. Специалисты выясняют детали случившегося.

Информации о пострадавших нет.