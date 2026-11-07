Москва7 нояВести.На проспекте Буденного в Москве произошло ДТП с участием трамвая и самосвала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Предварительно, виновником аварии стал водитель большегруза.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель самосвала — грубо нарушив правила, он совершил маневр, не уступив дорогу трамваю. Кроме того, грузовик был загружен щебнем с превышением максимально разрешенной массы на 15 тоннговорится в Telegram-канале учреждения
Метрополитен обратился к правоохранителям с просьбой проверить озвученные данные. Специалисты выясняют детали случившегося.
Информации о пострадавших нет.