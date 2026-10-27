Момент схода трамвая с рельсов в Москве попал на видео

Видео момента схода с рельсов трамвая в Москве появилось в сети Момент схода трамвая с рельсов в Москве попал на видео

Москва27 окт Вести.Момент схода трамвая с рельсов в Москве зафиксировали камеры наблюдения.

На кадрах видно, как трамвай натыкается на неизвестный предмет на путях и опрокидывается на повороте. Видео поделился Telegram-канал 112.

В результате одна пассажирка выпала из салона. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук сказано в публикации

По предварительным данным, в салоне в момент инцидента находились 20 человек.

Ранее Дептранс Москвы подтвердил, что авария произошла 27 октября около 10.25 мск. в районе остановки "Улица Костякова". В частности, сообщалось, что произошел сход двух тележек трамвая № 27. В связи с инцидентом был временно изменен маршрут трамваев № 27 и 29. В настоящее время движение восстановлено.