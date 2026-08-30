В Москве автомобиль застрял на трамвайных путях

В Москве автомобиль выехал на трамвайный пути и застрял В Москве автомобиль застрял на трамвайных путях

Москва30 авг Вести.В Москве автомобиль выехал на трамвайные пути и застрял на улице Бориса Галушкина (в районе остановки "Площадь Академика Люльки") сообщает столичный Дептранс.

Водитель автомобиля, нарушив ПДД, выехал на трамвайные пути и застрял говорится в сообщении

На виновника задержки подадут в суд и потребуют компенсацию за задержку движения двух трамвайных маршрутов в течение 41 минуты.

Уточняется, что средняя сумма взыскания ущерба за остановку движения трамваев составляет 8 тыс. рублей за 1 минуту задержки. Юристы Московского метрополитена требуют компенсацию по каждому такому случаю.