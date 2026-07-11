Москва11 июлВести.На Бауманской улице в Москве, в районе остановки "Басманный Двор", задерживаются трамваи, следующие по четырем маршрутам, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.
Ранее, около 21.40 произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2отмечается в публикации
Никто из пассажиров не пострадал, поскольку водитель оперативно остановил трамвай и высадил людей.
На месте работают городские службы.
В результате маршруты трамваев в районе ЧП временно изменены.
Подробности ЧП установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем.