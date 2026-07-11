Москва11 июлВести.На Бауманской улице в Москве, в районе остановки "Басманный Двор", задерживаются трамваи, следующие по четырем маршрутам, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.

Ранее, около 21.40 произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2

отмечается в публикации

Никто из пассажиров не пострадал, поскольку водитель оперативно остановил трамвай и высадил людей.

На месте работают городские службы.

В результате маршруты трамваев в районе ЧП временно изменены.

Подробности ЧП установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем.