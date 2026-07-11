В Москве проведут внеплановую проверку вагонов после ЧП с трамваем

В Москве проведут внеплановую проверку вагонов после ЧП с трамваем В Москве проведут внеплановую проверку вагонов после ЧП с трамваем

Москва11 июл Вести.Дептранс сообщил в MAX о проведении внеплановой проверки вагонов после ЧП с трамваем.

Ранее сообщалось, что на Бауманской улице в Москве, в районе остановки "Басманный Двор", произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2. Инцидент случился 11 июля около 21.40 по московскому времени.

Водитель успел высадить людей и никто из пассажиров не пострадал. Из-за инцидента задерживались трамваи, следующие по четырем маршрутам.

Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла — производитель АО "Трансмашхолдинг" уже разбирается по данному случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии сказано в публикации

В сообщении Дептранса подчеркивается, что ответственность за текущее состояние вагонов перед Московским метрополитеном несет компания-производитель. Задымившийся вагон перед выходом на линию прошел все плановые виды ремонта и осмотров.