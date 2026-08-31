Москва31 авгВести.Виновники аварии на Большой Черемушкинской улице в Москве должны заплатить Московскому метрополитену 300 тысяч рублей за задержку трамваев. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
Авария с участием двух автомобилей – BMW и Mercedes произошла 25 августа. В сообщении уточняется, что водителю одной из автомашин за последний год назначили 12 штрафов за нарушение ПДД.
Из-за ДТП трамваи на маршрутах 26 и 38 задержались на 54 мин.
Нам важно, чтобы трамваи работали стабильно и надежно. Средняя сумма за 1 мин. задержки — 8 тыс. рублейсказал Максим Ликсутов
По его словам, такие меры призваны дисциплинировать участников движения. Ликсутов призвал автомобилистов быть внимательными возле трамвайных путей и не нарушать правила.