Более 300 тыс. руб. потребует метрополитен Москвы с виновников задержки трамваев

Дептранс: минутная задержка трамвая в Москве обходится в 8 тысяч рублей Более 300 тыс. руб. потребует метрополитен Москвы с виновников задержки трамваев

Москва31 авг Вести.Виновники аварии на Большой Черемушкинской улице в Москве должны заплатить Московскому метрополитену 300 тысяч рублей за задержку трамваев. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Авария с участием двух автомобилей – BMW и Mercedes произошла 25 августа. В сообщении уточняется, что водителю одной из автомашин за последний год назначили 12 штрафов за нарушение ПДД.

Из-за ДТП трамваи на маршрутах 26 и 38 задержались на 54 мин.

Нам важно, чтобы трамваи работали стабильно и надежно. Средняя сумма за 1 мин. задержки — 8 тыс. рублей сказал Максим Ликсутов

По его словам, такие меры призваны дисциплинировать участников движения. Ликсутов призвал автомобилистов быть внимательными возле трамвайных путей и не нарушать правила.