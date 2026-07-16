На Бауманской улице в Москве восстановлено движение трамваев после задымления

В Москве восстановлено движение после задымления в трамвае На Бауманской улице в Москве восстановлено движение трамваев после задымления

Москва16 июл Вести.В Москве на Бауманской улице утром, 16 июля, задымилась крыша трамвая, следовавшего по маршруту № Т2. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение восстановлено в максимально короткие сроки говорится в сообщении

По информации ведомства, происшествие обошлось без пострадавших — водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров.

Причины возгорания будет выяснять специальная комиссия совместно с компанией-производителем "АО Трансмашхолдинг", которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла.

Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание.