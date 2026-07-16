Москва16 июлВести.В Москве на Бауманской улице утром, 16 июля, задымилась крыша трамвая, следовавшего по маршруту № Т2. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение восстановлено в максимально короткие срокиговорится в сообщении
По информации ведомства, происшествие обошлось без пострадавших — водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров.
Причины возгорания будет выяснять специальная комиссия совместно с компанией-производителем "АО Трансмашхолдинг", которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла.
Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание.