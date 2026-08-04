Московский метрополитен подаст в суд на виновника аварии с трамваем на ВДНХ

Авария с трамваем на ВДНХ: метрополитен намерен обратиться в суд Московский метрополитен подаст в суд на виновника аварии с трамваем на ВДНХ

Москва4 авг Вести.После аварии с участием туристического автобуса и трамвая в районе ВДНХ в Москве метрополитен намерен обратиться в суд, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло утром 4 августа в Продольном проезде. Водитель туристического автобуса, грубо нарушивший правила дорожного движения, совершал поворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате автобус въехал в трамвай 17-го маршрута. Обошлось без пострадавших.

Мы будем требовать компенсацию за восстановление трамвая, а также за задержку движения трех трамвайных маршрутов в течение 36 минут говорится в публикации

В Дептрансе проинформировали, что штраф за остановку движения трамваев составляет в среднем 8 тысяч рублей за минуту задержки.

В ведомстве попросили всех водителей быть предельно внимательными возле трамвайных путей.

Трамвайная система столицы находится под управлением Московского метрополитена.